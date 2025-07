Cresco Award via alla decima edizione | premi ai Comuni più sostenibili e partecipativi

Compie dieci anni il bando “Cresco Award CittĂ Sostenibili”.  L’iniziativa, sostenuta da  Fondazione Sodalitas  con il patrocinio e in collaborazione con Anci e con il supporto di imprese leader impegnate nella sostenibilitĂ , si rimette in pista per valorizzare l’impegno concreto degli enti locali italiani nello sviluppo sostenibile dei territori, in coerenza con gli obiettivi fissati dell’Agenda 2030  delle Nazioni Unite. Il bando, valido fino al 29 settembre,  è rivolto a Comuni, cittĂ metropolitane e Province, unioni e raggruppamenti di comuni, comunitĂ montane. Gli enti possono candidare progetti giĂ realizzati, in fase di attuazione o in sviluppo avanzato, che promuovano la sostenibilitĂ in ambito ambientale, sociale o economico. 🔗 Leggi su Ildenaro.it