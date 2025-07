Crescita fatturato nei primi cinque mesi 2025 | Puglia ultima Aforisma

Di seguito un comunicato diffuso da Aforisma: Altro che dinamica e vitale. La Puglia occupa l’ultimo posto tra le regioni italiane in base alla crescita del fatturato nei primi cinque mesi del 2025. È quanto emerge dal nuovo studio condotto dall’Osservatorio Economico Aforisma che ha elaborato i dati più recenti sulla fatturazione elettronica. Da gennaio a maggio di quest’anno, le imprese pugliesi hanno fatturato, complessivamente, 35,4 miliardi di euro contro i 35,9 dello stesso periodo dell’anno scorso. Vale a dire mezzo miliardo di euro in meno, pari a una flessione dell’1,2 per cento. L’agricoltura ha perso il 21,7 per cento del proprio fatturato (da poco più di un miliardo di euro a 803). 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Crescita fatturato nei primi cinque mesi 2025: Puglia ultima Aforisma

In questa notizia si parla di: aforisma - crescita - fatturato - primi

