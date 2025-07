Cresce la raccolta differenziata Il report pubblicato da Comieco Siena registra un +5,2 per cento

La raccolta differenziata di carta e cartone in Toscana torna gradualmente a crescere nel 2024: quasi l’1% in più rispetto al 2023. Il dato emerge dal 30o rapporto annuale pubblicato da Comieco, Consorzio nazionale per il recupero e il riciclo degli imballaggi cellulosici. "Quello che si registra nel 2024 è un segnale importante di ripresa, dopo il leggero calo dell’anno precedente - dichiara Carlo Montalbetti, direttore generale di Comieco -. Si tratta di oscillazioni fisiologiche che non impattano sul quadro complessivo che resta positivo: con una media pro-capite di 82,8 kg di carta e cartone differenziati lo scorso anno, la Toscana rimane stabilmente sul podio nazionale tra le regioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cresce la raccolta differenziata. Il report pubblicato da Comieco. Siena registra un +5,2 per cento

