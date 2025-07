Cremonese adesso è ufficiale | arriva Audero in prestito con diritto di riscatto ecco il nuovo portiere! La nota

Cremonese, adesso è ufficiale: arriva Audero in prestito con diritto di riscatto, ecco il nuovo portiere! Il comunicato La U.S. Cremonese ha ufficializzato l’ingaggio dell’ex Juve e Inter Emil Audero, portiere italiano classe 1997, proveniente dal Como 1907. L’accordo prevede il trasferimento in prestito con diritto di opzione sul cartellino del giocatore, una mossa che . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cremonese, adesso è ufficiale: arriva Audero in prestito con diritto di riscatto, ecco il nuovo portiere! La nota

Mercato, la Cremonese accelera: preso Pezzella, Audero vicinissimo. E spunta l’idea Colpani - Cremona, 25 luglio 2025 – La Cremonese intensifica la sua preparazione in vista del ritorno in serie A sia sul campo che sul mercato.

Il portiere ai grigiorossi a titolo temporaneo. Cremonese, preso Audero. Sognando Colpani - ndro Stella I dieci giorni richiesti dal tecnico Davide Nicola per valutare la rosa sono finiti. Ora la Cremonese accelera con decisione sul mercato, in modo da allestire una squadra adatta a lottare per la salvezza nella prossima Serie A.

