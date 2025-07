Cremona si cerca un uomo scomparso da due giorni | l’amico che era con lui ritrovato ferito e in stato confusionale

Grumello (Cremona), 27 luglio 2025 - Carabinieri e vigili del fuoco stanno cercando un uomo residente in provincia di Lodi di cui non si hanno notizie da due giorni. Le ricerche si concentrano al momento nelle campagne intorno a Grumello, in provincia di Cremona. Secondo le prime informazioni, era in compagnia di un amico, ritrovato in stato confusionale e con alcune lesioni, a quanto pare compatibili con un incidente di cui però non ha saputo fornire indicazioni. Nella zona delle ricerche sarebbe stata agganciato per l'ultima volta il cellulare dello scomparso. I vigili del fuoco hanno allestito un punto di ricerca, con diverse squadre provenienti anche da altre province, e richiesto l'intervento dell'elicottero. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

