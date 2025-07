Crediti edilizi falsi nei guai un commercialista | 2,5 milioni di euro bloccati

Cesena, 27 luglio 2025 — Parte dal cuore della Romagna un’indagine con al centro il contrasto ai crediti fiscali fasulli. La guardia di finanza di Cesena, su delega della Procura della Repubblica di Prato, ha dato esecuzione a una misura cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di un commercialista di 56 anni residente a Lucera, provincia di Foggia (Puglia). Secondo quanto emerso, l’uomo sarebbe stato al centro di un articolato sistema di frodi legate alle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia, un settore che negli ultimi anni ha visto crescere anche circuiti paralleli di truffe e operazioni illecite. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Crediti edilizi falsi, nei guai un commercialista: 2,5 milioni di euro bloccati

In questa notizia si parla di: crediti - commercialista - edilizi - falsi

