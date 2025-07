Covid Emilia-Romagna non rimborsa i privati

Al centro della contesa 80 milioni erogati durante la pandemia: per le strutture che fornirono servizi e personale agli ospedali pubblici si trattava di indennizzi dovuti, per la Regione di un prestito da restituire. Insomma, lo stesso copione visto col payback. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Covid, Emilia-Romagna non rimborsa i privati

In questa notizia si parla di: covid - emilia - romagna - rimborsa

#LaVerità dioggi Il Pd indagato si offre ai magistrati ? Emilia-Romagna: la Regione chiede ai privati di riavere i rimborsi Covid ? L’auto-recluso Saviano vive in tv e teatri e sa recitare un solo ruolo: il martire ? Boeri piange: «Mi diffamano» http://social.lave Vai su X

#bilancioemiliaromagna ?Assestamento di bilancio: i conti non tornano, la Giunta De Pascale svilisce l'assemblea e aggrava la deriva gestionale della... Vai su Facebook

Taglio ai rimborsi per la mobilitĂ e indennizzi Covid. In Emilia-Romagna scontro tra Regioni ed erogatori privati; Scontro sulla sanitĂ tra Regione e privati per i rimborsi Covid; Dopo Bocchi, anche Confindustria interviene sui rimborsi Covid alla sanitĂ privata accreditata.

Taglio ai rimborsi per la mobilità e indennizzi Covid. In Emilia-Romagna scontro tra Regioni ed erogatori privati - De Pascale e Fabi: “Di fronte al palese sottofinanziamento nazionale al sistema sanitario, è nec ... Da quotidianosanita.it

Sanità: la Regione revoca gli indennizzi Covid, rischio rottura tra pubblico e privato - La Giunta intende revocare una Delibera del 2024, che faceva seguito ad una precedente del 2020, e ... reggionline.com scrive