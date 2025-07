Cottarelli da dazi e dollaro impatto 20% ma non sarà tracollo

Sommando i dazi e il dollaro debole, l'impatto complessivo è "un po' superiore al 20%" ma è "molto difficile" stimare quanti miliardi perderemo: qualunque numero è "campato per aria". Certo è che già in passato ci siamo trovati di fronte ad una forte svalutazione del dollaro e "non è che le nostre esportazioni sono scomparse": "ci sarà un prezzo da pagare, esporteremo di meno, ma non è un tracollo completo". Lo dice Carlo Cottarelli, economista e direttore dell'Osservatorio Conti pubblici, interpellato dall'ANSA. Cottarelli ricorda che abbiamo già sperimentato in passato una tempesta simile. "Ci sono state forte variazioni nel valore del dollaro negli ultimi 20 anni": "nel 2002 il cambio dollaroeuro era più o meno 1 a 1, cinque anni dopo si era arrivato a 140 dollari per euro, con una svalutazione del 40%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Cottarelli, da dazi e dollaro impatto 20%, ma non sarà tracollo

