Cos'è questa storia dei missili persi in Sardegna che l'esercito vuole recuperare a Ferragosto

Durante un'esercitazione militare due missili si sono persi nel mare della Sardegna, nelle coste dell'Ogliastra. Uno di questi, l'Aster 30, è inesploso. Fonti del ministro della Difesa parlano di "evento fisiologico" ma il dispositivo andrĂ recuperato. L'operazione dovrebbe partire a Ferragosto e durare fino al 20 settembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: missili - persi - sardegna - ferragosto

Meno male che in Sardegna, da luglio ai primi di settembre, sono sospese le esercitazioni militari per salvaguardare la stagione balneare. Le fanno a maggio, tutt’al più a giugno. Ma sparano i missili e ne perdono almeno due in mare: un Aster 30 in particolar Vai su Facebook

Durante un'esercitazione militare due missili si sono inabissati in Sardegna, uno dei due è inesploso: il recupero da ferragosto; L'esercito italiano ha perso due missili nel Mar di Sardegna. E li vuole recuperare a Ferragosto; L’esercito italiano ha perso due missili nel Mar di Sardegna. E li vuole recuperare a Ferragosto.

L'esercito lancia due missili, uno si perde in mare in Sardegna: missione dopo Ferragosto per recuperarlo, ma i residenti temono l'esplosione - Un missile Aster 30 lanciato dall'esercito italiano durante un'esercitazione si è inabissato in mare in Sardegna, nel tratto ... Come scrive msn.com

Cos’è questa storia dei missili persi in Sardegna che l’esercito vuole recuperare a Ferragosto - Durante un'esercitazione militare due missili si sono persi nel mare della Sardegna. Riporta fanpage.it