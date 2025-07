Cos' è la Truffa dello specchietto e come difendersi

Quella dello specchietto è la truffa piĂą utilizzata sulle strade, molto in uso anche in provincia di Treviso. Per spillare in maniera semplice e sbrigativa qualche euro ai malcapitati automobilisti, inducendoli a pagare rapidamente una somma contenuta  per riparare ad un presunto danno causato. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it

Truffa dello specchietto, scoperto e denunciato - Santo Stefano Magra (La Spezia), 10 maggio 2025 – Ha avuto la prontezza di non cadere nella trappola e anche una buona memoria delle indicazioni fornite dagli agenti della polizia municipale durante un corso appositamente organizzato per mettere in guardia i cittadini, in particolare gli anziani, sui ripetuti raggiri utilizzando la scusa dello specchietto.

Bollate, tenta la truffa dello specchietto, ma… - Bollate, tenta la truffa dello specchietto, ma… Di nuovo truffatori dello specchietto in azione in città , anche se questa volta hanno affinato la tecnica.

Napoli, tenta la “truffa dello specchietto” a un anziano: arrestato 39enne - Un 39enne napoletano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato arrestato ieri mattina, domenica 18 maggio, dalla Polizia di Stato per tentata truffa aggravata e violenza privata.

Truffa dello specchietto tra Nichelino e Moncalieri! Fingono danni all’auto e chiedono soldi - L’estate, per molti sinonimo di vacanza e relax, per altri diventa il terreno ideale per mettere a segno truffe rapide e apparentemente innocue. Lo riporta giornalelavoce.it

Truffa dello specchietto: spariti mille euro - In una tranquilla mattinata di maggio, un anziano di 80 anni di Valbrenta (Vicenza) è stato vittima di una truffa ben orchestrata, conosciuta come la "truffa dello specchietto". Come scrive polesine24.it