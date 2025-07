Cosa succede se il cane è stato morso da un altro cane? Come intervenire in questi casi

Mantenere la calma nel caso di aggressione al nostro cane da parte di un conspecifico è fondamentale. Bisogna subito valutare le condizioni di salute tastando il nostro amico con delicatezza, soprattutto quando non si vedono segni evidenti. Importante portarlo subito dal veterinario. 🔗 Leggi su Fanpage.it

