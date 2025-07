Cosa è successo in F1 e perché la partenza del GP del Belgio è stata rinviata Fissato un nuovo orario

Falsa partenza per il Gran Premio del Belgio 2025, tredicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. La gara, inizialmente prevista alle ore 15.00, √® stata infatti rimandata causa maltempo a Spa-Francorchamps. Le previsioni meteo della vigilia hanno trovato conferma, con la pioggia che ha allagato la pista gi√† in mattinata per poi proseguire anche nel pomeriggio. In realt√† i piloti della massima categoria, dopo essersi schierati in griglia, hanno effettuato un giro di formazione alle spalle della Safety Car per valutare le condizioni del circuito rientrando poi ai box su indicazione della Race Direction, che ha sospeso la procedura di partenza con una bandiera rossa in attesa di un miglioramento sul fronte meteorologico. 🔗 Leggi su Oasport.it

