Cortonantiquaria apre lo scrigno dei Diamanti.

Arezzo, 27 luglio 2025 – Vanno avanti gli annunci degli eventi esclusivi che arricchiranno CortonAntiquaria, la mostra mercato d'antiquariato che, anche quest'anno, animerà la città etrusca dal 23 agosto al 7 settembre. Dopo la conferma del concerto-evento del 6 settembre con una delle voci più amate della musica italiana, Fiorella Mannoia, i riflettori di Piazza Signorelli si accenderanno già la sera precedente – venerdì 5 settembre alle ore 21.30 – per accogliere il fascino della grande danza internazionale con lo spettacolo Diamanti. Sotto la direzione artistica di Francesco Borelli - per molti anni affermato danzatore, oggi maitre du ballet, giornalista e direttore artistico del Novara Dance Experience - e dell'associazione culturale Dance Hall, andrà in scena un Gran Galà dedicato alla bellezza del balletto, che vedrà esibirsi alcune delle stelle più brillanti della danza provenienti dalle compagnie e dai teatri più importanti d'Europa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

