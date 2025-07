corsa allo shopping al buio centinaia in fila per un pacco

In cerca del colpo grosso al buio. Mettendo in conto il rischio di incassare un pacco. Nel vero senso della parola, perché quella che avranno a disposizione tutti gli avventori che fino a questa sera varcheranno le porte del Romagna Shopping Valley di Savignano è una immensa mole di imballaggi rigorosamente chiusi, da poter scegliere alla cieca, pagando in base al peso e non al contenuto, che nessuno conosce: 1,99 euro per ogni 100 grammi dei pacchi standard e 2,79 euro per lo stesso peso di quelli ‘premium’. L’idea è firmata da King Colis, una startup francese che recupera imballaggi non consegnanti dai servizi di e-commerce e li rimette sul mercato, in una sorta di caccia al tesoro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

