Corriere dello Sport | Prime luci di vero Napoli

"> È arrivato il primo successo del Napoli nel ritiro di Dimaro Folgarida. Come racconta Fabio Mandarini, inviato del Corriere dello Sport, gli azzurri hanno battuto il Catanzaro di Aquilani per 2-1 al termine di un’amichevole ben giocata soprattutto nel primo tempo, nonostante i carichi pesanti di lavoro accumulati negli ultimi dieci giorni. Un tempo, quello iniziale, costruito su qualità e intensità, con undici titolari scelti da Conte che – sottolinea Mandarini – potrebbero rappresentare la formazione tipo da schierare il 23 agosto al Mapei contro il Sassuolo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Prime luci di vero Napoli”

In questa notizia si parla di: corriere - sport - napoli - prime

Corriere dello Sport – Milan, Terracciano firma e Sportiello saluta: cambia il vice Maignan - 2025-07-16 18:15:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere: Porte girevoli in casa Milan.

Corriere dello Sport – Liverpool, ufficiale l’arrivo di Kerkez: il comunicato - 2025-06-26 13:41:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: Milos Kerkez è ufficialmente un nuovo giocatore del Liverpool.

Corriere dello Sport – è nella Top 10 dei giocatori che hanno spostato più soldi nella storia del calcio - 2025-07-22 17:43:00 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal Corriere dello Sport: 7.

Buongiorno e buona domenica tutti gli Juventini del Mondo, le prime pagine dei giornali di oggi 20 luglio 2025 Tuttosport - "Vlahovic blocca la Juve La Premier su Kolo" Corriere dello Sport - "Lookman tentativo del Napoli" Gazzetta dello Sport - "Cambio di regi Vai su Facebook

#DeBruyne al #Napoli: le prime FOTO a Castel Volturno e quel numero 10 che fa sognare i tifosi Vai su X

Dove vedere Napoli-Arezzo in tv? Dazn o Sky, orario della prima amichevole dei campioni d'Italia; La Coppa America si disputerà a Napoli nel 2027: è la prima volta nella storia in Italia; Napoli in festa per lo Scudetto: lunghe file per comprare il Corriere dello Sport.

Corriere dello Sport: “Napoli stremato. Ko al prima” - Un ko che non fa male, ma che fa notizia: era dal 23 febbraio, nella trasferta di Como, che gli azzurri non ... Lo riporta napolipiu.com

Corriere dello Sport: “Napoli sogna il colpo grosso” - Dan Ndoye lavora sodo in Trentino, più precisamente a Valles, in Val Pusteria, per lasciarsi alle spalle il problema fisico rimediato al primo minuto della prima amichevole stagionale. Come scrive napolipiu.com