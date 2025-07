Corriere dello Sport | Milinkovic blinda il Napoli

"> A Roma, qualche minuto prima delle 10.30 del mattino, la scena a Villa Stuart è già chiara a tutti, come racconta Giulia Mazzi sul Corriere dello Sport: nessuno ha il coraggio di chiedere «chi c’è oggi?» davanti alla clinica, perché due metri e due di statura parlano da soli. È Vanja Milinkovic-Savic. T-shirt bianca, pantaloncini, giacca leggera e barba lunga: il nuovo portiere del Napoli si presenta così al suo primo giorno in azzurro, concedendosi a selfie e incoraggiamenti dei tifosi prima delle visite mediche, che supererà senza intoppi. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Corriere dello Sport: “Milinkovic blinda il Napoli”

