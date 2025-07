Cornetto Battiti Live ecco chi arriverà sul palco nella quarta puntata

Nuovo appuntamento con il programma condotto su Canale 5 da Ilary Blasi e Alvin, con Nicolò De Devitiis. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Cornetto Battiti Live, ecco chi arriverà sul palco nella quarta puntata

In questa notizia si parla di: cornetto - battiti - ecco - arriverà

CORNETTO BATTITI LIVE: UN TRIO A CONDURRE, IL CAST DEI CANTANTI E GLI ALLIEVI DI AMICI - Dopo il grande successo delle ultime edizioni, “ Cornetto Battiti Live ”, il festival più amato dell’estate italiana, torna da lunedì 7 luglio in prima serata su Canale 5.

Cornetto Battiti Live, Ilary Blasi non si trattiene e provoca Fedez: “Sei contento ora?” - Fedez non sembra entusiasta di ritrovarsi sul palco del Cornetto Battiti Live. Nelle prime due puntate del grande concerto itinerante ha dato questa impressione.

“Cornetto Battiti Live”, torna da lunedì 7 luglio su Canale 5 - “Cornetto Battiti Live”, il festival più amato dell’estate italiana, torna da lunedì 7 luglio in prima serata su Canale 5.

Battiti Live 2025 parte il 7 luglio su Canale 5! Annalisa, Fedez, Amoroso, Tananai, Negramaro, Malgioglio, Gabry Ponte e tanti altri Ecco chi si esibirà nella prima puntata Leggi l’articolo su http://Allmusicitalia.it Vai su X

Cornetto Battiti Live, ecco chi arriverà sul palco nella quarta puntata; Road to Battiti arriva a Bari: l'ospite è Coez. Ecco tutte le limitazioni al traffico per sabato 17; Road to Battiti: sabato 24 maggio a manfredonia c’è Gigi D’Alessio.