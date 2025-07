Corbyn e Varoufakis fanno il partito islamo-marxista E c' è pure Bonelli

Angelo Bonelli aderisce al partito islamo-marxista di Corbyn e Varoufakis. Ad annunciarlo √® lo stesso leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che, attraverso un post, dice di aver partecipato, in quel di Londra, all'¬ęalleanza globale per la Palestina¬Ľ. Diffuso, infatti, uno scatto in cui figura a un tavolo insieme all'ex leader dei laburisti inglesi, conosciuto in tutto il pianeta per le sue posizioni radicali, al rivoluzionario ministro delle finanze greco, al membro dell'Ira Gerry Adams e a una serie di nuove sigle rosse. ¬† Il problema, per√≤, qui non √® la ‚Äúsvolta troppo a sinistra‚ÄĚ, ma piuttosto le alleanze pi√Ļ che discutibili e il percorso intrapreso dai neonati soggetti politici. 🔗 Leggi su Iltempo.it

