Coppa Italia ed è subito super derby Il post Ferragosto sarà in chiave Samb

Sarà la neopromossa Sambenedettese a dare il battesimo a questa nuova stagione vissina. Per il primo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C, allo stadio "Riviera delle palme" di San Benedetto del Tronto sabato 16 agosto alle ore 21:00, la Vis sfiderà infatti la compagine guidata da mister Ottavio Palladini (foto) in una gara che non ammette pareggi. Si ricorrerà infatti direttamente ai calci di rigore in caso di equilibrio nei tempi regolamentari. Chi passa ospiterà la vincente di Pineto-Ascoli in un secondo turno eliminatorio che si disputerà tra martedì 28 e giovedì 30 ottobre. Agli ottavi, previsti tra martedì 25 e giovedì 27 novembre, ci potrebbe essere poi l’occasione di rivedere Cannavo’ tornare a calcare il prato del Benelli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Coppa Italia, ed è subito super derby. Il post Ferragosto sarà in chiave Samb

