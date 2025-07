Convocato consiglio comunale monotematico su Ex Ilva

È stato convocato per mercoledì 30 luglio alle ore 9:00 il Consiglio Comunale monotematico dedicato alla situazione dello stabilimento ex Ilva. La data è stata fissata a seguito della conferenza dei capigruppo. La decisione nasce da un percorso di ascolto e confronto promosso dall'Amministrazione Comunale, che nelle ultime settimane ha coinvolto associazioni ambientaliste, organizzazioni sindacali e rappresentanze sociali del territorio. L'obiettivo della seduta è quello di dare voce alle istanze della comunità , raccogliere contributi e definire una posizione istituzionale chiara della città di Taranto riguardo le scelte strategiche che riguardano il futuro dell'impianto siderurgico, con particolare attenzione agli aspetti occupazionali e ambientali.

