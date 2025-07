Contromano in autostrada allo svicolo per Malpensa | quattro morti

Tragedia in autostrada oggi, domenica 27 luglio. Come riportato da MilanoToday, il bilancio dell’incidente sulla A4 è drammatico: quattro persone hanno perso la vita. La causa dell’impatto è stata un’auto contromano proprio allo svincolo per Malpensa. Una donna, ferita gravemente, versa in. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: contromano - autostrada - malpensa - quattro

Contromano sulla autostrada A28 per 17 chilometri, patente revocata a un 84enne: «Non me ne sono accorto» - PORDENONE - Ha percorso 17 chilometri contromano in autostrada senza accorgersi di aver imboccato la corsia sbagliata.

Contromano per 17 km in autostrada alle 3 di notte, revocata patente a un 84enne: «Non me ne sono accorto, andavo a una manifestazione» - Sono le 3 di notte quando a Portogruaro, in provincia di Venezia, un’auto imbocca l’autostrada A28 per dirigersi verso una manifestazione.

Pordenone, 84enne guida contromano in autostrada per 17 chilometri - È successo nella notte, intorno alle 3, quando la strada era praticamente deserta. Il che ha scongiurato un incidente.

Contromano in autostrada allo svicolo per Malpensa: quattro morti; Imbocca l’autostrada in contromano: 70enne provoca incidente; Incidente sull’A4 Milano-Torino: 4 morti e 1 ferito gravissimo. Un 70enne contromano avrebbe provocato la strage.

Incidente sulla Torino-Milano, frontale tra due auto a Novara: una (guidata da un 70enne) viaggiava contromano. Quattro morti e un ferito - Milano tra Novara est e Marcallo Mesero, nei pressi della diramazione che ... Segnala msn.com

Auto contromano sulla A4 Torino-Milano, 4 morti e un ferito grave - Milano tra Novara est e Marcallo Mesero, nei pressi della diramazione che porta all’aeroporto di Malpensa. msn.com scrive