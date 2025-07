Controlli sul litorale | 84 identificati 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza

Notte di controlli straordinari sul litorale pisano, nelle località di Marina di Pisa e Tirrenia. I Carabinieri hanno condotto un'estesa operazione per la prevenzione e repressione dello spaccio di stupefacenti e della criminalità diffusa: l'azione ha visto il coinvolgimento del Nucleo Operativo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

In questa notizia si parla di: controlli - litorale - identificati - denunciati

Controlli sul litorale, multa per la titolare di un noto stabilimento balneare - Durante un servizio di vigilanza sul rispetto delle normative che regolano l'uso del demanio marittimo, i carabinieri della stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno scorto, lungo il litorale di Marina di Cottone, un mezzo meccanico che stava operando presso un noto stabilimento balneare.

Controlli stradali: dal litorale alla Val di Cecina denunciate 12 persone alla guida in stato di ebbrezza - Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Pisa ha intensificato con successo i controlli sulla sicurezza stradale nel corso della settimana appena trascorsa, ponendo particolare attenzione al fenomeno della guida sotto l'effetto di alcol.

Ombrelloni e sdraio sulle spiagge libere, primi controlli e prime multe sul litorale - Con l’arrivo della bella stagione aumenta il numero dei turisti che scelgono il litorale pontino. E si intensifica anche l’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine.

Controlli sul litorale: 84 identificati, 4 denunciati per guida in stato di ebbrezza; Controlli straordinari a Latina contro la guida in stato di ebbrezza: 65 persone identificate e 12 sanzioni elevate; Controlli durante la movida: quattro denunce.

Catania, maxi controlli per la movida: sanzioni, denunce e sequestri nel weekend di fine luglio - Al centro dell’attenzione anche il fenomeno dei parcheggiatori abusivi, diffuso soprattutto nella zona del lungomare. Come scrive msn.com

Controlli sul litorale catanese: sanzioni per oltre 9.000 euro tra stabilimenti balneari e natanti - Proseguono senza sosta i controlli della Polizia di Stato lungo il litorale catanese per garantire la sicurezza dei bagnanti. Si legge su newsicilia.it