Controlli durante i concerti di Geolier è strage | pioggia di multe e sequestri

Durante i concerti di Geolier tenutisi presso l’Ippodromo di Agnano, la Polizia Locale di Napoli ha garantito l’attuazione del dispositivo straordinario di circolazione disposto dal Servizio Viabilità e Traffico del Comune di Napoli e dalla Direzione della X Municipalità , che ha previsto. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Napoli, controlli durante i concerti di Geolier: sequestrate 2.480 bibite vendute abusivamente - Durante i concerti di Geolier tenutisi presso l'Ippodromo di Agnano, la Polizia Locale di Napoli ha garantito l'attuazione del dispositivo straordinario di circolazione disposto ... Secondo msn.com

Controlli durante i concerti di Geolier: sequestri, verbali e rimozioni - Secondo bagno di folla, ieri sera all’ippodromo di Agnano, per Geolier, con altre cinquattotottomila presenza sul prato verde. Da informazione.it