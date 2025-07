La caserma dei carabinieri al Pilastro è entrata pienamente in attività . E negli ultimi giorni ha attuato una serie di controlli a tappeto nel quartiere, identificando decine di persone, con particolare attenzione a quelle situazioni di degrado e criminalità che non consentono ai residenti di vivere in maniera serena il loro quartiere. Oltre alla risposta più che positiva degli abitanti del Pilastro, che hanno accolto l’apertura tanto attesa e queste attività con soddisfazione e fiducia, i militari dell’Arma della nuova stazione hanno anche effettuato un altro arresto ‘in casa’. In manette è finito l’altra notte un marocchino di 30 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Controlli al Pilastro, pusher preso con coca e fumo