Contributo per il concerto gratuito di Ivan Granatino | il cantante ' riprende' gli organizzatori | VIDEO

Caos a Mondragone nella serata di ieri (26 luglio), in occasione della Sagra della Bufalina in programma in questo week end in via Venezia e giunta all'undicesima edizione.I malumori del folto pubblico presente si sono esternati alla richiesta, da parte degli organizzatori, del pagamento di un. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: organizzatori - contributo - concerto - gratuito

“Jazz al Castello” apre a Rocca Tiepolo con Mynd Giovedì 24 luglio il concerto (ore 21,30, ingresso gratuito) “Jazz al Castello” inizia giovedì 24 luglio a Rocca Tiepolo (ore 21,30, ingresso libero) con il primo estivo. Sul palco saliranno i componenti di Mynd (im Vai su Facebook

Contributo per il concerto gratuito di Ivan Granatino: il cantante 'riprende' gli organizzatori | VIDEO; Concerto gratis per Pino Daniele, 19 marzo in piazza del Gesù: Je sto vicino a te Forever; Concerto per Pino Daniele il 19 marzo: piazza del Gesù chiusa 4 giorni, gli orari e come arrivare.

Lady Gaga a Rio de Janeiro, due milioni di persone al concerto gratuito ... - Lady Gaga ha tenuto un concerto gratuito sabato sera davanti a 2 milioni di fan che hanno invaso la spiaggia di Copacabana per il più grande spettacolo della sua carriera. Segnala repubblica.it

Un concerto gratuito per salvare il teatro Eden di None - RaiNews - Venerdì 23 al Teatro Eden di None alle 21 saliranno sul palco gli Arneis, in un evento che va ben oltre la ... rainews.it scrive