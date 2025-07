Il mancato versamento dei contributi è un comportamento scorretto e illegale da parte del datore di lavoro, e può avere gravi conseguenze, sia sul piano amministrativo che penale. Si tratta, in sostanza, della situazione in cui un’azienda non versa — in tutto o in parte, e oltre i termini previsti — i dovuti contributi previdenziali e assistenziali per i propri dipendenti, obbligatori per legge. In questi casi, il lavoratore è esposto al rischio di non avere un’adeguata copertura contributiva, con conseguenze su pensione, indennitĂ o Naspi. Al tempo stesso, il datore vìola un obbligo fiduciario centrale nel rapporto di lavoro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Contributi non versati dall’azienda, partono multe salatissime