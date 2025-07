Contratto prolungato sino al 2028 E Lazzaretti ha tolto Cortesi dal mercato

Prolungamento di un altro anno (si passa dal 30 giugno 2027, già sottoscritto a dicembre, al 30 giugno 2028) e uscita ufficiale dal mercato. Matteo Cortesi sarà ancora il trascinatore del Carpi, dopo che ieri proprio il presidente biancorosso Claudio Lazzaretti ha annunciato la firma per ulteriori dodici mesi del trequartista, che era appetito da tante big di C come Brescia, Trapani e Ravenna. "Un rinnovo che certifica – si legge nel comunicato – la volontà condivisa di proseguire un percorso fatto di crescita costante e valorizzazione reciproca, e che consente alla proprietà di togliere ufficialmente dal mercato il calciatore, blindandolo per il futuro". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Contratto prolungato sino al 2028. E Lazzaretti ha tolto Cortesi dal mercato

