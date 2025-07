Contrasto alla criminalità | periferia e parchetto al setaccio controllate 43 persone

Nel pomeriggio di venerdì 25 luglio, è scattato un nuovo intervento straordinario congiunto di tutte le forze di polizia. Obiettivo, in esecuzione del piano disposto dalla Prefettura di Ferrara, potenziare l'attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità.

Salerno ospita In Nome della Legalità: gioco legale, dati di settore e contrasto alla criminalità - L’iniziativa itinerante In Nome della Legalità, organizzata da Codere Italia, ritorna a Salerno con l’obiettivo di promuovere il gioco legale e analizzarne l’impatto socio-economico.

Cuva “Agevolazioni fiscali un volano, aumentare contrasto criminalità” - PALERMO (ITALPRESS) – “L’obiettivo di questa giornata è di fare un focus su quelle che possono essere le azioni che istituzioni come l’università, ma anche il Comune di Palermo che patrocina l’evento, devono svolgere in un momento particolare che è legato alla legislazione emergenziale, cioè a tutti questi fondi che il PNRR ha fortunatamente rivolto anche al nostro Paese, ma che evidentemente comportano da un lato una deroga ai sistemi di procedure, di appalti in senso di semplificazione, agevolazione, e all’interno però di queste deroghe si possono certamente, come dire, annidare e inserire le azioni della criminalità, in particolare quella mafiosa.

Mastrangelo “Concentrati su contrasto a criminalità organizzata” - PALERMO (ITALPRESS) – “È da tanti anni che siamo concentrati sul contrasto alla criminalità organizzata soprattutto nelle grandi opere di rigenerazione urbana e quindi ci teniamo a sottolineare quello che ormai è diventato un impegno non solo pubblico, ma anche da parte dei privati per cercare di incidere in questo contrasto.

Contrasto alla criminalità: periferia e parchetto al setaccio, controllate 43 persone.