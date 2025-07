Conto alla rovescia Si apre con PAL100! il Villaggio delle idee arte e cultura sul mare

La passeggiata Morin si è preparata in grande stile al conto alla rovescia che scandisce il cammino verso il grande evento di domenica 3 agosto. Il villaggio lungo mare si è aperto per ospitare PAL100!, un insieme di iniziative per celebrare la data storica del Centenario del Palio del Golfo. Un calendario di eventi, che si aggiunge alle iniziative già in corso, che proseguirà fino a domenica 10 agosto con il passaggio delle Frecce Tricolori a conclusione di un’edizione straordinaria e speziale aperta idealmente dal ritorno a casa della nave Vespucci. Il programma è promosso dal Comune della Spezia, comitato delle Borgate ed è organizzato da Italian Blue Growth con il marchio IBG EVENTS. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Conto alla rovescia. Si apre con PAL100! il Villaggio delle idee arte e cultura sul mare

