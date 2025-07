Continassa Juve | continuano a correre i bianconeri! Doppia seduta anche nella giornata di oggi

Le ultime notizie di formazione Juve in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news dalla Continassa. Allenamento Juve: le ultime dalla Continassa. « È stata un'altra giornata intensa al Training Center per la Juventus. Terzo giorno di preparazione per i bianconeri che, come già successo giovedì e venerdì, sono scesi in campo due volte anche oggi. Al mattino la squadra è stata divisa in due gruppi e ha lavorato prima sulla forza in palestra e poi in campo sulla fase difensiva.

Ritorno di fiamma Juve, l’agente alla Continassa - Possibile svolta di mercato: il procuratore fa tappa nella sede bianconera, Giuntoli lo ha messo nel mirino Prima bisognerà certamente pensare al campo, poi si potrà riflettere sul mercato, anche alla luce di quella che sarà la posizione in classifica.

Continassa Juve: in campo verso il big match dell'Olimpico contro la Lazio. Le novità su Koopmeiners e Vlahovic

Continassa Juve: meno due all'Udinese, le possibili scelte di formazione di Tudor

Calciomercato #Juve, l'agente di #Sancho a Torino! #NicoGonzalez: l'asse #Inter-#Atalanta si scalda Il conto alla rovescia verso il raduno, in programma tra una settimana esatta, scandisce il tempo nei corridoi della Continassa. La sabbia nella clessidr

Mbangula ceduto al Werder Brema per soli 10 milioni + 3 di bonus La domanda che sorge spontanea è perché. Perché la Juventus si è privata così facilmente di un talento come quello di Samuel Mbangula. Questo ragazzo non si è meritato la rinconfer

Bremer continua, Vlahovic incita: il post social esalta i tifosi Juve; Chi non è aggressivo non esiste! Chi è Colinet, l'uomo ombra di Thiago che spreme la Juve.

Allenamento Juve, bianconeri in campo alla Continassa: il messaggio di McKennie, Koopmeiners e Cambiaso ai tifosi – VIDEO La Juventus ha dato il via ufficiale alla preparazion ...

Milik Juve, il polacco scalda i motori in vista della nuova stagione: sarà alla Continassa in anticipo rispetto ai compagni, ecco perchè Arkadiusz Milik, attaccante polacco della Juve, ha ...