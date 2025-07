Conti correnti sì della Camera | Equità e tutela dei cittadini

La Camera dei Deputati ha dato il via libera unanime al disegno di legge sui conti correnti, un provvedimento atteso che ora passa al vaglio del Senato. Il ddl interviene su due proposte legislative riguardanti l’obbligo per le banche di offrire un conto corrente a chiunque ne faccia richiesta e limita fortemente la possibilità per gli istituti di credito di recedere unilateralmente dal contratto, salvo casi gravi come sospetti di riciclaggio o terrorismo. Il cuore della riforma è la tutela di un diritto considerato sempre più essenziale nella quotidianità : l’accesso a un conto corrente. Il provvedimento nasce sulla scia delle proteste di molti cittadini che si sono visti chiudere il conto, spesso senza spiegazioni e nonostante saldi attivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Conti correnti, sì della Camera: "Equità e tutela dei cittadini"

In questa notizia si parla di: conti - correnti - camera - tutela

Evasometro, verso nuovi controlli sui conti correnti - Evasometro per individuare i contribuenti con pendenze importanti nei confronti del Fisco e, in parallelo, elevate disponibilità finanziare

Migliori conti correnti a zero canone di maggio 2025 - I conti correnti al giorno d’oggi sono degli strumenti fondamentali per gestire le proprie finanze. L’utilizzo del contante, infatti, si è ridotto per cui possederne uno non è soltanto una comodità ma una necessità .

Conti correnti, sì della Camera alla legge che obbliga le banche ad aprirli per «chiunque lo richieda» - Via libera della Camera all’unanimità alla proposta di legge che prevede l’obbligo per le banche di stipulare contratti per conti correnti «con chiunque lo richieda», fatte salve le norme anti-riciclaggio e anti-terrorismo.

DIRITTO AL CONTO CORRENTE. Arriva il primo sì da parte della Camera - ItaliaOggi.it Conto corrente per tutti, la banca non può rifiutarsi: obbligo di apertura e divieto di chiusura. La guida completa Dopo l'approvazione alla Camera, la proposta passerà al S Vai su Facebook

Conti correnti, sì della Camera: Equità e tutela dei cittadini; Ddl conti correnti, cosa cambia dopo il sì alla Camera: più tutela per i risparmiatori; Conto corrente: obbligo di apertura e divieto di recesso per le banche.

Ddl conti correnti, cosa cambia dopo il sì alla Camera: più tutela per i risparmiatori - Le banche avranno l'obbligo di stipulare i conti correnti e avranno anche il divieto di recederli in presenza di saldi attivi, salvo casi gravi come riciclaggio e terrorismo ... Lo riporta msn.com

Conto corrente per tutti: le banche non potranno più dire no. Ecco cosa cambia davvero - Cosa cambia per i risparmiatori italiani con l’approvazione del ddl alla Camera: stop ai rifiuti e alle chiusure arbitrarie, le banche dovranno motivare ogni rifiuto per iscritto ... Come scrive panorama.it