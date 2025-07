Conti correnti garantiti approvata la legge che obbliga le banche alla stipula con chi ne fa richiesta

La Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo alla nuova proposta di legge sui conti correnti, che introduce un innovativo obbligo per le banche: ogni istituto dovrĂ aprire un conto corrente a qualsiasi persona che ne faccia richiesta, senza possibilitĂ di rifiuto, salvo alcune specifiche eccezioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

