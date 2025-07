Contest cacciucco Come lo fa mi ma' iscrizioni aperte | cosa si può vincere

Dal 22 al 24 agosto torna il Cacciucco Pride, la festa turistico-gastronomica dedicata a uno dei piatti simbolo della cucina livornese. La manifestazione prevede sia l'allestimento di un Cacciucco Village in piazza Grande dove si svolgeranno degustazioni, presentazioni di libri, spettacoli, che. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

In questa notizia si parla di: cacciucco - contest - iscrizioni - aperte

Cacciucco contest, chi sarĂ la nonna che mostrerĂ al mondo come si prepara il nostro piatto tipico? Selezioni aperte - Si chiama "Il cacciucco di nonna" il contest lanciato dalla Fondazione Lem in collaborazione con il canale YouTube "Pasta Grannies"Â per trovare la nonna livornese che mostrerĂ al mondo come si prepara il nostro piatto tipico.

Contest cacciucco "Come lo fa mi ma'", iscrizioni aperte: come partecipare e cosa si può vincere - Dal 22 al 24 agosto torna il Cacciucco Pride, la festa turistico-gastronomica dedicata a uno dei piatti simbolo della cucina livornese.

Contest cacciucco Come lo fa mi ma', iscrizioni aperte: come partecipare e cosa si può vincere.