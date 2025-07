Conte poteva lasciare il Napoli nei mesi scorsi? Di Lorenzo smentisce tutto | Come gruppo non abbiamo mai pensato che…

Conte è stato vicino a lasciare il Napoli nei mesi scorsi? A smentire tutto è stato il capitano Giovanni Di Lorenzo. Le sue dichiarazioni. A Sky Sport dopo l’amichevole vinta col Catanzaro, il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha svelato questo retroscena su Antonio Conte e sulle voci che lo vedevano lontano dagli azzurri (e vicino alla Juve ) nei mesi scorsi. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. CONTE – «Da parte del gruppo non abbiamo mai pensato che potesse andar via. Siamo felici di ripartire con lui, è sintomo di continuitĂ . Ripartiamo da un gruppo importante, al quale sono stati aggiunti nuovi calciatori e forse ne arriveranno altri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Conte poteva lasciare il Napoli nei mesi scorsi? Di Lorenzo smentisce tutto: «Come gruppo non abbiamo mai pensato che…»

Pagelle – Di Lorenzo fa il rugbista, Rrahmani presidia la difesa: il calcio essenziale del Napoli di Conte - Le pagelle di Lecce-Napoli 0-1, a cura di Fabrizio d’Esposito MERET. A Lecce si celebra l’epifania della sofferenza che trasmuta nell’acme del contismo duro e puro e il giovane Meret usa soprattutto la cabeza, secondo dopo secondo.

Di Lorenzo come Maradona, due scudetti con il Napoli da capitano: l'addio ad un passo in estate negato da Conte - Di Lorenzo lo ha rifatto, due anni dopo alza di nuovo lo scudetto con la fascia al braccio: Conte lo ha convinto a rimanere ed ha avuto ragione. Riporta goal.com

