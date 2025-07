Conte pm anti-Pd Ora l' asse traballa davvero e i sondaggi gelano Schlein

 «Forza che ce la possiamo fare», l'incitamento del "comandante" alle truppe. Il riferimento è alle prime rilevazioni a caldo di Nando Pagnoncelli dopo le inchieste di Milano e di Pesaro: il Pd continua ascendere avvicinandosi paurosamente verso i minimi storici ed il M5S sale. Il grafico inchioda il Nazareno al 21,1 e fissa la prestazione dei post grillini al 14,3%, un distacco di meno di 7 punti. Giorgia Meloni stabile al 28%, guarda dall'alto la rissa degli sfidanti. Paradossale la reazione del Pd, tappeti rossi all'invasore di via di Campo Marzio. Un vero e proprio inchino, «chiedo la clemenza signor giudice». 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Conte pm anti-Pd. Ora l'asse traballa davvero e i sondaggi gelano Schlein

