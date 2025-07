Il Napoli è a un passo dal completare la sua rivoluzione estiva. Dopo sette acquisti già chiusi, Antonio Conte aspetta ancora tre rinforzi chiave per rendere la rosa perfetta: un vice Di Lorenzo, un centrocampista di qualità e un'ala sinistra di livello internazionale. Sei acquisti messi a segno (sette includendo il baby portiere Mathias Ferrante), altri tre in cantiere. Il restauro del Napoli è quasi completo, col ds Manna e Conte – in sinergia coi diktat presidenziali targati Aurelio De Laurentiis – alle prese con una rivoluzione che verrà ultimata a circa un mese dall'inizio del campionato. Agli azzurri, per rendere la rosa totalmente in linea con le esigenze del tecnico salentino, manca ancora qualcosina: in particolare un vice Di Lorenzo, un centrocampista e un'altra ala sinistra per fare concorrenza a Noa Lang. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Conte non è ancora sazio: tre colpi per chiudere il mercato | Ecco i nomi e i ruoli