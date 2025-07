Conte alza la voce vuole Ndoye subito | la mossa a sorpresa di De Laurentiis

Antonio Conte ha le idee chiare su Dan Ndoye e non vuole aspettare oltre: l'esterno del Bologna deve arrivare a Castel di Sangro o sarà troppo tardi per inserirlo nei suoi schemi tattici. Secondo quanto riporta Il Mattino, sarà una domenica di fuoco per il mercato del Napoli. Antonio Conte ha alzato la voce: vuole Dan Ndoye ora, a Castel di Sangro, per non perdere tempo prezioso e integrarlo subito nei suoi schemi. Un messaggio chiaro che ha spinto il ds Manna ad accelerare e De Laurentiis a calare un asso a sorpresa per sbloccare la trattativa. La giornata di oggi è cerchiata in rosso: è prevista un'altra telefonata tra il ds del Napoli, Giovanni Manna, e quello del Bologna, Marco Di Vaio. 🔗 Leggi su Napolissimo.it

