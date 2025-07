Congo ribelli Isis in chiesa | 21 morti

13.30 Almeno 21 persone sono state uccise in un assalto a una chiesa cattolica vicino a Komanda, nell'est del Congo, da parte di ribelli islamici sostenuti dall'Isis. Diverse le abitazioni e i negozi dati alle fiamme. "E' stata una incursione di uomini armati, e con maceti. Un massacro", ha riferito un ufficiale dell'esercito. Gli assaltatori sono dell'Adf, Forza alleata democratica, che agisce anche in Uganda da almeno un decennio. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: congo - ribelli - isis - chiesa

La guerra civile in Congo è lontana dalla conclusione. Il governo di Kinshasa accusa il Ruanda di aiutare i ribelli: “In 4 giorni, uccisi 107 civili e rapiti altri 4mila” - Passano le settimane, ma non accenna a concludersi la sanguinosa guerra civile in Congo, che vede contrapposti l’esercito regolare e il gruppo ribelle del Movimento 23 Marzo (M23).

Rd Congo, l'ex presidente Kabila riappare nell'st tra i ribelli M23 - Roma, 29 mag. (askanews) - L'ex presidente della Repubblica Democratica del Congo, Joseph Kabila, strenuo oppositore dell'attuale presidente Félix Tshisekedi, il cui partito gli ha da poco revocato l'immunità, è comparso davanti alla stampa nell'Est del Paese, a Goma (Nord Kivu), il territorio in mano al gruppo armato antigovernativo M23.

Congo, ribelli affiliati all’Isis uccidono 66 persone - I ribelli affiliati al gruppo dello Stato Islamico hanno ucciso 66 persone nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo.

Congo, attacco a chiesa cattolica: 21 morti; Orrore in Congo: 70 cristiani decapitati in chiesa dagli islamici; Ribelli legati al Daesh attaccano una chiesa nell'est del Congo: 8 morti.