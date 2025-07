Congo gruppo affiliato all’Isis attacca una chiesa cattolica | almeno 40 morti

Un attacco terroristico ha fatto più di quaranta morti in Congo. È successo a Komanda, nell’est della Repubblica Democratica. Secondo fonti locali citate da Radio Okapi, l’assalto è stato attribuito alle Forze Democratiche Alleate (Adf), gruppo armato affiliato allo Stato Islamico in Africa Centrale. Una ventina di vittime è stata accoltellata durante una veglia in una chiesa cattolica, mentre altri corpi sono stati trovati in case e negozi dati alle fiamme. Le forze di sicurezza congolesi, intervenute dopo aver avvistato fumo proveniente dalle abitazioni intorno alle 2 del mattino, non sono riuscite ad intercettare gli assalitori, già fuggiti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Congo, gruppo affiliato all’Isis attacca una chiesa cattolica: almeno 40 morti

In questa notizia si parla di: congo - gruppo - affiliato - chiesa

