Congo attacco a chiesa cattolica | 21 morti

Sono almeno 21 le persone uccise in Repubblica Democratica del Congo in un attacco a una chiesa cattolica a Komanda, nell’est del Paese, realizzato da un gruppo ribelle sostenuto dallo Stato islamico, le Forze alleate democratiche (ADF). Lo riferisce ad Associated Press Dieudonne Duranthabo, coordinatore della societĂ civile a Komanda. “ PiĂą di 21 persone sono state uccise a colpi d’arma da fuoco all’interno e all’esterno e abbiamo registrato almeno 3 corpi carbonizzati e diverse case bruciate. Ma le ricerche continuano”, ha detto ad AP. L’attacco è avvenuto intorno all’1 di notte all’interno dei locali di una chiesa cattolica e sono state bruciate anche diverse case e negozi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

