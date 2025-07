Confine in fiamme | mediazione malese tra Thailandia e Cambogia occhi puntati sul vertice di Kuala Lumpur

Hun Manet e Phumtham Wechayachai Il premier cambogiano Hun Manet e il primo ministro thailandese Phumtham Wechayachai si incontreranno domani a Kuala Lumpur per tentare di porre fine alle tensioni armate scoppiate al confine tra i due Paesi. L'iniziativa diplomatica, mediata dalla Malesia e sostenuta dagli Stati Uniti, mira a raggiungere un cessate il fuoco, mentre i combattimenti lungo la frontiera continuano a minacciare la stabilità regionale. Secondo quanto dichiarato dal ministro degli Esteri malese Mohamad Hasan, entrambi i governi hanno espresso fiducia nella mediazione della Malesia, chiedendo che nessun altro Stato intervenga direttamente nella crisi.

La #Malaysia di #Anwar prova a mediare tra #PhnomPenh e #Bangkok Il premier di #KualaLumpur cerca un cessate il fuoco, ma le parti si accusano a vicenda,salgono morti e sfollati Il confine tracciato dai francesi nel 1907 e la sorte dei templi di #Preah #Vih Vai su X

Sale a 14 il bilancio delle vittime degli scontri tra eserciti di Thailandia e Cambogia. Migliaia i civili evacuati su entrambi i fronti. Kuala Lumpur chiede un cessate il fuoco e si offre come mediatrice. Vai su Facebook

Thailandia-Cambogia, domani incontro leader per colloqui pace; Gli scontri al confine tra Thailandia e Cambogia:14 morti, migliaia di civili evacuati. Bangkok: «Potrebbe sfociare in una guerra; Scontri tra Thailandia e Cambogia, almeno 14 morti e oltre 138 mila civili evacuati al confine.

