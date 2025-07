Confermato per altri due anni ‘Il Mercato nel Campo’ a Siena

SIENA – La giunta comunale ha approvato martedì (22 luglio) l’affidamento per l’organizzazione dell’evento Il Mercato nel Campo alle strutture tecniche di Confcommercio e Confesercenti di Siena per il biennio 2025-2026. La proposta, avanzata dall’assessore al turismo e al commercio Vanna Giunti, rinnova una collaborazione consolidata che negli anni ha contribuito al successo dell’iniziativa. Nato nel 2009, Il Mercato nel Campo si svolge annualmente nella suggestiva Piazza del Campo, rievocando la storica funzione mercantile della cittĂ . Fin dalle origini, l’organizzazione è stata affidata ai Cat (Centri di assistenza tecnica) delle principali associazioni di categoria, che hanno lavorato fianco a fianco con il Comune per valorizzare le tradizioni senesi e promuovere le eccellenze locali. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it