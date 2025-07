Confcommercio Lazio Sud approvato all' unanimità il rendiconto 2024

Si è svolta a Terracina presso “Badino Marina Resort”, l’assemblea annuale dei soci di Confcommercio - Imprese per l’Italia Lazio Sud per l’approvazione del rendiconto 2024, avvenuta in maniera unanime tra la soddisfazione generale. Il Presidente Giovanni Acampora, che ha aperto i lavori ha. 🔗 Leggi su Latinatoday.it