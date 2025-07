Confartigianato con i dazi a rischio oltre 25mila imprese | moda e meccanica i settori più vulnerabili

Roma, 27 luglio 2025 ‚Äst¬†I dazi fanno male alle imprese italiane anche a quota 15 per cento. Figuriamoci al 30. Secondo i numeri elaborati da Confartigianato sono 25.037 le imprese italiane che nel triennio 2022‚Äď2024 hanno esportato direttamente e stabilmente verso gli Stati Uniti, con un valore complessivo delle vendite che ha raggiunto 56,4 miliardi di euro nel solo 2024. In media, il mercato Usa rappresenta il 13,4% delle esportazioni totali di ciascuna impresa esportatrice. In particolare, da Confartigianato si segnala un cluster di 6.259 imprese italiane vulnerabili poich√© concentrano sul mercato statunitense oltre il 50% delle proprie esportazioni totali, pari a 11,1 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Confartigianato, con i dazi a rischio oltre 25mila imprese: moda e meccanica i settori pi√Ļ vulnerabili

In questa notizia si parla di: imprese - confartigianato - dazi - rischio

Nasce la Rappresentanza per il Settore Sportivo di Confartigianato Imprese Arezzo - Arezzo, 5 maggio 2025 ‚Äď ¬†Confartigianato Imprese Arezzo annuncia ufficialmente la costituzione di una nuova rappresentanza dedicata specificamente al settore sportivo, che comprender√† palestre, piscine, Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD), professionisti e collaboratori del comparto.

80 anni di Confartigianato Imprese Bergamo: un anniversario che guarda al futuro - Il 19 maggio 1945 un gruppo di artigiani bergamaschi, mossi dal desiderio di ricostruire il tessuto economico e sociale del dopoguerra, si unì per dare voce, rappresentanza e dignità al proprio lavoro.

Confartigianato Imprese Sicilia, il nuovo presidente è Emanuele Alessandro Virzì - Emanuele Alessandro Virzì, imprenditore trapanese di 44 anni, è il nuovo presidente di Confartigianato Imprese Sicilia.

Confartigianato, preoccupati, da dazi a rischio 25mila imprese. 56 miliardi export diretto, maggiori incognite moda e meccanica #ANSA Vai su X

Mondo Padano √® in edicola fino a gioved√¨ 24 luglio con una nuova ricchissima edizione. Ecco la prima pagina del dorso economia, dedicata al progetto ‚ÄúPlastic free: appello a un mondo pi√Ļ sostenibile?‚ÄĚ promosso dal Gruppo Happy e dalla Fondazione Luigi Vai su Facebook

Confartigianato, con i dazi a rischio oltre 25mila imprese: moda e meccanica i settori pi√Ļ vulnerabili; Confartigianato, preoccupati, da dazi a rischio 25mila imprese; Dazi, Confartigianato: a rischio 25mila imprese con 56,4 miliardi di euro in export diretto in Usa.

Dazi, Confartigianato: a rischio 25mila imprese con 56,4 miliardi di euro in export diretto in Usa - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Segnala msn.com

Confartigianato, preoccupati, da dazi a rischio 25mila imprese - "In attesa dell'incontro di oggi tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, cresce la preoccupazione tra le imprese italiane per l ... msn.com scrive