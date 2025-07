Condò su Chivu | Ad Appiano all’Inter alle 6.45 segnale chiaro Serve una rifondazione fisica e mentale

Nel suo editoriale per il Corriere della Sera Paolo Condò ha analizzato il momento dell’Inter, dalla stanchezza ai segnali di Chivu. Il ritorno dell’ Inter ad Appiano Gentile è stato accompagnato da un gesto tanto simbolico quanto eloquente: Cristian Chivu si è presentato alla Pinetina alle 6.45 del mattino. Un dettaglio che, secondo Paolo Condò, dice molto sul momento del club nerazzurro. Nel suo editoriale pubblicato sul Corriere della Sera, il noto giornalista sottolinea: «Il fatto che ieri Chivu si sia presentato così presto fotografa bene, e forse anche intenzionalmente, la consapevolezza della quantità di lavoro che l’attende». 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Condò su Chivu: «Ad Appiano all’Inter alle 6.45, segnale chiaro. Serve una rifondazione fisica e mentale»

In questa notizia si parla di: chivu - inter - condò - appiano

Parma-Napoli, Stramaccioni: «Conosco bene Chivu, ha queste qualità da allenatore. Da giocatore mi disse una cosa importante. Ha già fermato l’Inter, quindi…» - Le parole di Andrea Stramaccioni, allenatore, sulla prossima sfida tra Parma-Napoli di Serie A che potrebbe decidere lo scudetto La corsa scudetto del Napoli passa da Parma.

Tronchetti Provera: «Calcio è pazzo, l’Inter di più! Telefonata a Chivu…» - Marco Tronchetti Provera, vice presidente esecutivo di Pirelli e tifoso dell’Inter, durante il suo intervento a Gr Parlamento nel corso di “La Politica nel Pallone”, ha parlato della straordinaria impresa contro il Barcellona, ma anche della prossima sfida di campionato tra Napoli e il Parma di Chivu.

Chivu emoziona: «Inter in finale? Han bisogno del nostro sostegno, non sono sorpreso da…» - di Redazione Christian Chivu ha le idee chiare, ecco cosa dice l’ex Inter sulla qualificazione dei nerazzurri in finale di Champions League, le belle parole.