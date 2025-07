Concorso Mad for Science | 200mila euro per i laboratori scolastici

Al via l’edizione 202526 del concorso Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS. L’iniziativa, rivolta a licei e istituti tecnici, mette in palio un montepremi di 200.000 euro per potenziare i laboratori scientifici e stimolare la ricerca biotecnologica tra gli studenti. Candidature aperte fino al 27 novembre 2025. Mad for Science 202526: il tema . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso Mad for Science, Liceo Nino Cortese vince e si aggiudica 75mila euro - Il Liceo scientifico Nino Cortese di Maddaloni si è aggiudicato il primo premio della nona edizione del Concorso nazionale Mad for Science, promosso da Fondazione Diasorin ETS, con il progetto “Le risorse invisibili del mare”.

Il Liceo Nino Cortese di Maddaloni vince la 9ª edizione del concorso Mad for Science e ottiene 75.000 € per il laboratorio scientifico - Il Liceo scientifico Majorana-Corner di Mirano (VE) vince il 2° premio in palio per un totale di 45.000 euro per l’implementazione del proprio laboratorio scolastico Il 3° premio, pari a 30.

Concorso Mad for Science 2025/26, in palio 200mila euro per implementare il laboratorio della scuola. Candidature entro il 27 novembre - Il concorso Mad for Science, promosso dalla Fondazione Diasorin ETS, giunge all’edizione 2025-2026. Il concorso si rivolge ai Licei scientifici, ai Licei classici con potenziamento in Biologia e curvatura biomedica e agli Istituti Tecnici, sia statali che paritari, presenti sul territorio nazionale.

