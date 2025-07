Concorso DSGA 2024 | monta la protesta degli idonei si chiedono più assunzioni

Forte e ampia protesta del comitato degli idonei del concorso DSGA 2024. Il Comitato denuncia la discrepanza tra i posti vacanti e le immissioni in ruolo autorizzate per l’a.s. 20252026. A fronte di oltre 1.400 posti liberi, il Ministero prevede solo 825 assunzioni, deludendo le aspettative e gli investimenti dei candidati. Il nodo dei posti . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Concorso DSGA: prova suppletiva il 29 maggio, calendario [Avviso MiM] - Così come ipotizzato in un nostro precedente articolo, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il calendario per la prova suppletiva del concorso DSGA, relativa all'accesso all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione (decreto dipartimentale n.

Idonei concorso DSGA: “Aumentare il contingente autorizzato per le assunzioni e scorrere integralmente la graduatoria” - In data 26 luglio 2025, il Comitato Spontaneo Idonei Concorso DSGA ha diffuso una nota ufficiale con la quale esprime preoccupazione e insoddisfazione per la gestione delle immissioni in ruolo relativ ... orizzontescuola.it scrive