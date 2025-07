conclusi i lavori sul rio serra ponte riaperto a doppio senso

Si sono conclusi i lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Rio Serra al km 11+148 della strada provinciale Sp 325 Val di Setta e Val Di Bisenzio, nel territorio del Comune di Monzuno. La strada ora è riaperta a doppio senso di marcia. Lo fa sapere la CittĂ metropolitana in una nota, spiegando che il ponte, danneggiato dall’ alluvione del 2023, è stato parzialmente demolito e ricostruito mediante una struttura in acciaio misto a calcestruzzo. Sono inoltre stati consolidati i giunti di malta della porzione di ponte ad arco in muratura e realizzata una soglia in cemento armato a protezione delle fondazioni dirette dell’intera struttura. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

