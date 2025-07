concerto al castello malcavalca blues protagonista con crocs

Questa sera al Castello Malcavalca, borgo in pietra immerso nel verde di localitĂ Palazzo, Esanatoglia, approda Charles "Cros" Mack per il San Severino Blues Marche Festival. Il bassista e cantante americano è l’ospite della serata, organizzata dall’associazione di promozione sociale "LulĂą e il Paese del Sorriso" in collaborazione con l’amministrazione comunale. Dalle 20, prima del concerto previsto per le 21.30, si potrĂ gustare un apericena da prenotare tramite messaggio whatsapp al 3476027200. "Originario dell’Illinois, Charles Mack è famoso per essere stato il bassista di Koko Taylor, Lucky Peterson e del mitico James Cotton – spiegano gli organizzatori -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

