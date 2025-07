Concerti all’alba a Riccione | la Niña riscalda la spiaggia Foto

Riccione, 27 luglio 2025 – Nonostante la temperatura precipitata a 18 gradi, una folta platea questa mattina alle 5,30 ha accolto La Niña (all’anagrafe Carola Moccia), protagonista del terzo appuntamento di Albe in controluce, concerti al sorgere del sole sulla spiaggia di Riccione. Energica e avvincente, l’artista per oltre un’ora ha regalato emozioni con le sue ritmatissime canzoni, coinvolgendo il pubblico, che ha dispensato continui applausi. La cantautrice e produttrice napoletana, tra le più originali della nuova scena musicale italiana, ha proposto il suo nuovo live, il Furèsta Tour, accompagnata sul palco da Alfredo Maddaluno, musicista e produttore, alla chitarra, mandolino e percussioni, Francesca Del Duca percussioni e Lydia Palumbo coro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Concerti all’alba a Riccione: la Niña riscalda la spiaggia / Foto

